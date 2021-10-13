Москва, , 09:49 — REGNUM Участников и гостей Российской энергетической недели (РЭН) приветствовал президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма 13 октября обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил глава Российского государства, на площадке этого форума снова встретятся представители органов государственной власти, крупных компаний и экспертного сообщества, как из России, так и из зарубежных стран.

Кроме того, Путин указал, что в повестке дня мероприятия множество вопросов, которые связаны с актуальными тенденциями глобального энергетического рынка, включая процессы совершенствования инфраструктуры отрасли, внедрения в её работу современных цифровых технологий.

«Эффективность производства и потребления энергоресурсов является важнейшим фактором роста национальных экономик и в немалой степени определяет качество жизни людей. Многие страны уже взяли курс на опережающее развитие чистых энергетических технологий. Поэтому особое внимание в деловой программе форума предполагается уделить перспективам развития «зелёной» энергетики, основанной на использовании возобновляемых источников и переходе к новым, более экологичным видам топлива», — говорится в телеграмме.

«Рассчитываю, что мероприятия Российской энергетической недели позволят вам ближе познакомиться с достижениями отечественного топливно-энергетического комплекса, а выдвинутые вами инициативы получат практическое применение», — также уточняется в ней.

Отметим, РЭН проводится с 2017 года и прошлый форум состоялся в 2019 году. Его организаторами являются министерство энергетики РФ и правительство Москвы.