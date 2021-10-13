Лас-Вегас, США, 13 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Хоккей

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Макс Пачиоретти. Ещё по шайбе забросили форварды Джонатан Маршессо и Чандлер Стивенсон.

В составе «Сиэтла» точными бросками отметились нападающие Райан Донато, Джаред Макканн и Морган Гики.

Напомним, «Сиэтл» является новичком НХЛ. Команда была сформирована 21 июля в результате драфта расширения и стала 32-м клубом лиги.

Читайте также: Новый клуб НХЛ «Сиэтл» выиграл свой первый предсезонный матч