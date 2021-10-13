Анкара, 13 октября 2021, 09:48 — REGNUM Турецкое правительство заявило, что предоставит безвизовый режим для граждан Индонезии, желающих въехать на территорию Турции, сообщает Kompas.
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила, что безвизовая политика будет реализована в ближайшем будущем. Информация о политике будет объявлена после принятия дальнейших решений.
Главы МИД Индонезии и Турции обсудили многие вопросы в области здравоохранения, обороны, экономики, а также актуальные международные вопросы.
Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что турецкое правительство использовало имя первого президента Индонезии Сукарно для названия улицы.
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