Анкара, , 09:48 — REGNUM Турецкое правительство заявило, что предоставит безвизовый режим для граждан Индонезии, желающих въехать на территорию Турции, сообщает Kompas.

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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила, что безвизовая политика будет реализована в ближайшем будущем. Информация о политике будет объявлена после принятия дальнейших решений.

Главы МИД Индонезии и Турции обсудили многие вопросы в области здравоохранения, обороны, экономики, а также актуальные международные вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что турецкое правительство использовало имя первого президента Индонезии Сукарно для названия улицы.

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