Москва, 13 октября, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Сбой в работе популярного мессенджера Telegram, возникший в ночь на 13 октября, устранён. Это следует из данных портала Downdetector.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Пользователи стали жаловаться на неполадки с Telegram в ночные часы по московскому времени. Максимальное количество обращений поступило около 3 часов ночи.

Затем жалоб стало меньше, в настоящий момент их не больше, чем при штатной работе приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября со сбоями работал российский интернет-сервис объявлений «Авито», в США неполадки возникли с облачным сервисом Amazon Web Services и видеохостингом YouTube.

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