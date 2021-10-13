Москва, 13 октября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В России необходимо расширить государственную поддержку лизинговых компаний. С таким предложением выступил Минтранс РФ.

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В ведомстве считают, что такие меры позволят остановить рост стоимости грузоперевозок. В свою очередь сокращение транспортных издержек будет способствовать снижению цен на овощную продукцию.

Как следует из документа, направленного Минтрансом в правительство РФ, на который ссылается газета «Известия», увеличить господдержку, которая на данный момент является недостаточной, предлагается за счёт средств утилизационного сбора на автомобили.

По данным министерства, сейчас на субсидии лизинговым компаниям заложены 3,8 млрд рублей на 2021 год и 4,8 млрд рублей — на 2022 год. Ожидается, что за эти два года поступления средств утилизационного сбора составят 398,4 млрд рублей и 420,5 млрд рублей соответственно.

Также, помимо расширения господдержки лизинга, Минтранс предлагает для снижения цен на овощи использовать биржи грузоперевозок для снижения дефицита водителей в отрасли и заключать долгосрочные договоры для оптимизации процессов.

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В Минпромторге изданию сообщили, что не поддержали предложения Минтранса и готовы пересмотреть лишь часть условий предоставления субсидий для лизинговых компаний. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко заявили, что обращение Минтранса будет рассмотрено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова заявила, что в России темпы изменения цен на разные виды овощей будут отличаться, но общая тенденция их подорожания сохранится. По её словам, неоднозначные прогнозы по урожаю картофеля, к сожалению, позволяют ожидать раннего начала импортных поставок и, соответственно, быстрого роста цен.