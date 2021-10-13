Сеул, 13 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В сети обнародована фотография европейской версии Kia Sportage пятого поколения в базовой комплектации. Снимок распространило издание The Korean Car Blog.

The Korean Car Blog Европейская версия Kia Sportage

Стоит отметить, что ранее корейская компания уже публиковала изображения Sportage, предназначенного для европейского рынка. Но тогда это было фото топовой версии кроссовера.

Начальная версия отличается от топовой тем, что цвет вставок под линией капота и в боковых диффузорах бампера серебристый. Кроме того, низ решетки радиатора имеет более простой дизайн, а колесные диски стоят меньшего размера.

В отделке интерьера данной версии в основном применялась ткань, а вставки из кожзама имеются только на боковинах передних сидений и на приборной панели.

Напомним, моторная линейка европейской версии Kia Sportage состоит из бензиновых и дизельных агрегатов, а также из двух гибридных установок.

Читайте также: KIA получила ОТТС в России на обновленное семейство Ceed