Тампа, США, 13 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче сезона в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:2.

Nhl.com «Питтсбург Пингвинз»

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили нападающие Дэнтон Хайнен, Брайан Бойл, Доминик Симон, Теодор Блюгерс, Эван Родригес и Брайан Раст.

В составе «Тампы» точными бросками отметились форварды Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

Напомним, «Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Команда выиграла главный трофей НХЛ два раза подряд — в 2020 и 2021 годах.

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