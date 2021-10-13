Москва, 13 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В среду, 13 октября, в столице России ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городе составит +10… +12 °C. Об этом 13 октября сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

«Мы ожидаем сегодня облачную погоду, местами с небольшими дождями. Температура воздуха +10… +12 °C, в Подмосковье — +8… +13 °C», — приводит ее слова РИА Новости.

Также синоптик утончила, что ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3−8 м/с, атмосферное давление 747 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что рост среднегодовой температуры в Москве составил 2,4 градуса с 1780 года.