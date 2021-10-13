Оренбург, 13 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Оренбургской области природоохранная прокуратура в судебном порядке добилась компенсации нанесенного недропользователем вреда природе. В пользу государства взыскано свыше 13 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Добыча полезных ископаемых

По данным ведомства, в 2019 году предприятие, осуществляя добычу песчано-гравийной смеси, не соблюдала утвержденный план развития горных работ, допустила добычу полезных ископаемых за пределами горного отвода и без предварительного согласования с уполномоченным органом. Извлеченная смесь не взвешивалась, не проходила госэкспертизу и не учитывалась. Все это привело к к понижению качества плодородного слоя почвы. Вред окружающей среде оценили в более чем 13 млн рублей.

Центральный районный суд Оренбурга частично удовлетворил исковые требования прокурора. С ответчика взыскано 13 млн 288 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.