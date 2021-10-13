Кош-Агачский район, Алтай, 13 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. На территориях Республик Алтай и Тува в трансграничной зоне России и Монголии стартовал учёт численности краснокнижного алтайского горного барана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, считать животных будут по обе стороны границы.

Сайлюгемский парк, Алексей Кужлеков Численность алтайского горного барана (аргали) увеличилась

По мнению специалистов, это позволит предотвратить двойной учёт одних и тех же животных. Целью учёта станет оценка состояния популяции и эффективности природоохранных мер. Кроме того, в рамках полевых работ учёные и инспекторы в этом году проведут антибраконьерские рейды.

На территории Горного Алтая в работах задействованы сотрудники Сайлюгемского национального парка, Алтайского заповедника, а также комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира. Считать аргали будут на хребтах Сайлюгем и Чихачева на Алтае, а также на хребте Монгун-Тайга в Туве.