Уфа, 13 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Приостанавливать работу предприятий в Уфе, в случае несоблюдения ими новых ограничений для не привитых граждан, призвал глава городской администрации Сергей Греков. Об этом он сообщил 13 октября на оперативном совещании в мэрии.

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"Если будут откровенные демарши со стороны предприятий — вплоть до закрытия этих предприятий, необходимо принимать такие меры», — заявил он.

По словам и.о. заместителя главы администрации Уфы Артура Гафарова, с 3 по 12 октября в Уфе было создано 728 патрульных групп, в которых задействовали 2080 человек. В городе было проверено 6803 организации, в которых выявили 952 нарушения режима «повышенная готовность». Проверяющие составили 312 административных протоколов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 12 октября в Башкирии людей допускают в торговые центры только при наличии у них «сертификата о прохождении вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе и до 27 октября — справки об отрицательном результате ПЦР-теста».