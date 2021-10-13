Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Устойчивый диалог существует между Россией и США по ряду тем глобальной повестки. Об этом российский посол в США Анатолий Антонов заявил на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета.

Анатолий Антонов Mil.ru

Он отметил, что для большинства международных проблем ярко выражен трансграничный характер. Купировать такие вызовы можно только вместе.

«В этой связи с удовлетворением отмечу устойчивый диалог с США по Арктике, изменению климата, Афганистану, КНДР, Сирии, СВПД», — приведены слова Антонова на странице российского посольства в Facebook.

Посол России добавил, что диппредставительства в США продолжают оформлять визы, необходимые в том числе для бизнес-поездок. Эта работа идёт в полном объёме даже на фоне сложной ситуации с кадрами и «визовой войны».

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов также рассказал о «первых ростках позитива» после американо-российского саммита в Женеве.

Читайте также: Посол России в США отметил «первые ростки позитива» после саммита в Женеве