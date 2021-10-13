Токио, 13 октября 2021, 09:34 — REGNUM Власти Японии не уверены в соответствии Китая высоким стандартам Транстихоокеанского партнерства, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в верхней палате парламента.
По его словам, смысл ТТП-11 заключается в том, чтобы распространять в мире «высокие стандарты сбалансированные правила новой эпохи — он не ограничивается только рамками обычного торгового союза, но и должен сыграть в дальнейшем крайне важную роль в экономике Индо-тихоокеанского региона».
Как сообщало ИА REGNUM, в соглашении о ТТП, подразумевающем особые торговые отношения, участвуют 11 стран. Среди них — Австралия, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Перу, Чили, Япония, Сингапур, Канада и Мексика. Договор начал действовать в декабре 2018 года.
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