Токио, 13 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Власти Японии не уверены в соответствии Китая высоким стандартам Транстихоокеанского партнерства, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в верхней палате парламента.

Japan.kantei.go.jp Фумио Кисида

По его словам, смысл ТТП-11 заключается в том, чтобы распространять в мире «высокие стандарты сбалансированные правила новой эпохи — он не ограничивается только рамками обычного торгового союза, но и должен сыграть в дальнейшем крайне важную роль в экономике Индо-тихоокеанского региона».

«Следовательно, страны, подавшие заявку на вступление в ТТП-11, поэтому необходимо как следует посмотреть, готовы ли они полностью соответствовать высокому уровню ТТП-11. В особенности, в том, что касается Китая», — сказал Кисида.

Как сообщало ИА REGNUM, в соглашении о ТТП, подразумевающем особые торговые отношения, участвуют 11 стран. Среди них — Австралия, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Перу, Чили, Япония, Сингапур, Канада и Мексика. Договор начал действовать в декабре 2018 года.

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