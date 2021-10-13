Москва, 13 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Известие о том, что на встрече с Викторией Нуланд замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил об отношениях России и Америки, а по итогам общения замгоссекретаря США назвала переговоры конструктивными, активно обсуждают в интернете. Люди недоумевают, неужели необходимо было встречаться? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

«Легче, наверное, космонавтом быть, чем политиком!» — считает Людмила Заруцкая.

«Им доводить свою позицию как об стену горох. Вернётся в Вашингтон и всё переврёт», — отмечает Игорь.

«США нужна эта конфронтация и война на территории России. Война в России — это спасение для Америки, всегда поднимали свою экономику на этом…» — считает Пётр.

«Нынешнюю американскую элиту бесполезно в чем-то убеждать. Проще зайца курить научить». — считает Руслан Хаснудинов.

«Хороший ход, главное внести смятение в стане врага!» — отметил Сергей Михеев.

«Какой смысл был в этой встрече? Чтобы мы в очередной раз сказали америкосам: давайте жить дружно? А они нам в очередной раз ответили нет? Можно это и по телефону было сделать, если уж совсем заняться нечем. А Нуланд приехала, чтобы просто погулять по Москве с Рябковым. А может, и не только погулять. Никакие отношения с Россией она выстраивать не собирается», — считает Павел Дешкович.

«А печеньками покормили? Если да, то какими?» — задаётся вопросом Ирина.

«России невыгоден конфликт на своих границах», — считает С.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Сергей Рябков и Виктория Нуланд обсуждали перспективы развития отношений между двумя странами, сообщили в МИД России. Особое внимание было уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации.

Ранее пользователи в интернете припомнили Нуланд печеньки и деструктивные действия на Украине.

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Тем временем пресс-секретарь американского посольства в РФ Джейсон Ребхольц известил в своём Twitter, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает переговоры в МИД России конструктивными.

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