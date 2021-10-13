Улан-Удэ, 13 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Бурятии продовольственная инфляция в сентябре составила 100,8%. За месяц наиболее сильно (в полтора раза) подорожали свежие огурцы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Хлеб

Свежие помидоры выросли в цене на 16,5% за месяц, апельсины — на 14,9%, куриные яйца — на 13,2% за месяц, хлебобулочные изделия — на 3,2−3,4%. Также стали дороже газированные напитки, горох и фасоль, мороженое сливочное, карамель и так далее.

«За счёт снижения цен на свеклу столовую на 26,8%, картофель — на 15,2%, лук репчатый — на 13,9%, морковь — на 12,4%, капусту белокочанную — на 10,7%, виноград — на 9,4%, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 1,4%», — добавили в службе статистики.

Добавим, что реальная зарплата жителей Бурятии за год снизились. Как сообщало ИА REGNUM, средняя зарплата работников в регионе за январь-июль 2021 года составила чуть больше 43 тыс. рублей.

Подробнее: Реальная зарплата в Бурятии за год снизилась