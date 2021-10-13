Казань, 13 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Казанский УНИКС одержал победу над мюнхенской «Баварией» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 73:70.

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Самым результативным игроком матча стал защитник УНИКСа Айзея Канаан, набравший 21 очко. У «Баварии» форвард Дэрран Хиллиард набрал 17 очков.

УНИКС набрал четыре очка в Евролиге и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Бавария» идёт на 16-м месте с тремя очками.

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