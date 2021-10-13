Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Министерство юстиции Грузии обратилось в минздрав республики с просьбой создать мультифункциональную группу врачей, которая будет следить за состоянием здоровья находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает пресс-служба минюста.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

«Наша цель заключается в том, чтобы у общества была полная, исчерпывающая и объективная информация о правовом положении и состоянии здоровья осужденного/обвиняемого Михаила Саакашвили», — говорится в сообщении.

Также специальная группа врачей должна на основе анализа состояния здоровья экс-президента давать рекомендации. В минюсте выступили за то, чтобы этот процесс был прозрачен для общества.

Стоит отметить, что Саакашвили после ареста 1 октября объявил голодовку. В последнее время о состоянии его здоровья поступает противоречивая информация. Личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе 10 октября заявил, что Саакашвили болен, с трудом ходит и говорит. Генеральный директор канала «Мтавари архи» Ника Гварамия после этого посетил заключенного и сказал, что его состояние удовлетворительное.

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