Калуга, 13 октября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В образовательных организациях Калужской области проводится работа по строгому соблюдению противоэпидемических мероприятий. На заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции заместитель губернатора Константин Горобцов поручил запретить вход на территорию любых образовательных учреждений — от детского сада до вуза — родителям без масок, сообщает 13 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

«Начните с детских садов. Утром приводят родители детей в группу без масок, заходят на территорию группы. Дайте жесткую команду руководителям учреждений это запретить», — отметил Константин Горобцов.

В школах области из-за ковида и ОРВИ 12 классов перевели на дистант. в Обнинске 10 учащихся болеют COVID-19, в связи с чем переведено на дистанционное обучение семь классов. ОРВИ в регионе заболели 66 школьников. По этой причине переведено на дистанционное обучение пять классов. В настоящее время на больничном находятся 4,6% педагогов области.