Оренбург, 13 октября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Оренбурге в центре внимания соцсетей оказался 16-летнй подросток — сирота, который находится на лечении в Центре детской хирургии (ЦДХ). Парень прыгнул с тарзанки и сломал шею.

Pixabay.com В больнице

В соцсети появилась информация, что парень лечится уж четыре месяца. Он практически обездвижен, однако подростка якобы хотят выписывать из больницы. Дома его ждет бабушка, которая не в состоянии обеспечить реабилитацию внука, поскольку на руках имеет еще двух несовершеннолетних детей.

Информресурсы указали на то, что до выборов депутат Северного округа города Оренбурга Алексей Поснов обещал мальчику реабилитацию в Крыму. Выборы состоялись, а реабилитация — нет. Соцсети говорят, что парню нужна помощь.

Подписчики вступили в активную дискуссию, предлагая организовать сбор денег в соцсети и направить их парню-сироте. Минздрав ргеиона отреагировал, заявив, что по факту изложенной в паблике информации проведет проверку. Отметилась и детский омбудсмен Анжелика Линькова, подчеркнув, что берет ситуацию на карандаш.

На публикацию в соцсети отреагировал и депутат Алексей Поснов, нейрохирург Центра детской хирургии Оренбургской областной детской клинической больницы. В Instagram-аккаунте он оставил комментарий.

«Отвечу здесь относительно непроверенной информации об одном из пациентов ЦДХ, которая появилась в пабликах. Не имею права раскрывать диагнозы, поэтому скажу лишь, что М. поступил к нам в очень тяжелом состоянии после операции. Первый месяц М. находился в отделении реанимации. У парня не было движений и чувствительности ниже шейного отдела позвоночника. Он не мог самостоятельно дышать, за него дышал аппарат искусственной вентиляции легких, были и критические моменты в состоянии, связанные с посттравматическим отёком спинного мозга, когда казалось, что подростка не спасти», — сказал медик.

Он подчеркнул, что врачи спасли ребенка, в ЦДХ учили заново дышать, говорить. Реабилитация подростка ведётся с первых дней поступления. Заочно по системе телемедицины проводились консультации с федеральными центрами, в том числе с Центром Рошаля.

На этапе лечения было принято решение направить М. в специализированный спинальный центр имени академика Н. Н. Бурденко, который находится в Крыму. «Пока о возможности отправить в спинальный центр речи идти не может из-за состояния парня, нужно ждать не менее шести месяцев после травмы!» — заявил Поснов.

По его словам, сейчас пациент может самостоятельно есть, пить, разговаривает. Поэтому решили его на месяц выписать под наблюдение врачей Бузулука, чтобы парень побыл с родственниками. А после этого реабилитационные мероприятия вновь продолжатся в ЦДХ.

«Не понимаю, кто давал людям право распространять искаженную информацию и порочить честь врачей, которые по сути спасли и продолжают спасать человека! Возмущает то, что читатели пабликов верят во все, что дают эти сомнительные каналы в сетях! При этом готовы камнями закидать врачей, которые в сложных условиях борются за жизнь их же детей!» — резюмировал Алексей Поснов.