Находка, Приморский край, 13 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. В Находке сотрудник медучреждения здравоохранения осуждена за получение взяток за незаконную выдачу медицинских заключений о прохождении иностранцами медосмотров, без их фактического прохождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Взятка

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Судом установлено, что с февраля 2016 года по август 2018 года фигурантка оформила более 1 тыс. медицинских заключений за взятки в более 1 млн 300 тыс. рублей.

Прокурором Находки в суд предъявлено исковое заявление о признании этих сделок ничтожными, с взысканием незаконно полученных денежных средств в доход государства.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, в незаконной выдаче ветеринарных свидетельств на мясную продукцию обвиняется ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных по Белгородскому району Белгородской области.