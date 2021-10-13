Москва, 13 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 77:67.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, набравший 33 очка. У «Зенита» защитник Джордан Лойд набрал 19 очков.

ЦСКА набрал пять очков в Евролиге и занимает шестое место в турнирной таблице. «Зенит» идёт на седьмом месте с пятью очками.