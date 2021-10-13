Баку, 13 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским автобусом в Баку пострадали свыше 20 человек. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Азербайджана.

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«По данным Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, госпитализирован 21 человек. Точных данных о погибших в результате аварии пока не поступало», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что авария произошла на автомагистрали Международный аэропорт имени Гейдара Алиева — поселок Мардакяны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шестнадцать детей и двое взрослых пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, который направлялся в детский сад и врезался в бетонный забор в городе Нака в Японии.