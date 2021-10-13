Джакарта, 13 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что турецкое правительство использовало имя первого президента Индонезии Сукарно для названия улицы, сообщает Kompas.

Бандунг, 1955 год, слева направо: Джавахарлал Неру (Индия), Кваме Нкрума (Гана), Гамаль Абдель Насер (Египет), Сукарно (Индонезия), Иосип Броз Тито (Югославия)

Ретно Марсуди заявила, что дорога перед посольством Индонезии в Анкаре теперь называется «Джалан Ахмет Сукарно».

Индонезия и Турция также договорились о новой политике предоставления безвизового режима для индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии посетила Турцию для обсуждения сотрудничества в оборонной сфере.