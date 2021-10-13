Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Правительство Ленинградской области и оператор морского газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG, обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве и выразили намерение добиться его выполнения в полном объеме. Об этом сообщили 13 октября в пресс-службе областного правительства.

Nord-stream2.com «Северный поток — 2»

В рамках соглашения Ленобласти и компании-оператора уже выполнен ряд мероприятий по защите биологического разнообразия природного заказника «Кургальский». В частности, ликвидировано более 40 незаконных свалок общим объемом свыше 1500 кубометров. Проведены работы по искоренению вредных сорняков — борщевика Сосновского и рейнутрии японской. Завершается строительство лесной противопожарной станции на территории усадьбы Усть-Лужского лесничества.

Продолжается создание эколого-просветительских троп на территории Кургальского заказника и вблизи него, официальное открытие эко-троп запланировано на 2022 год. В одно из озер Кургальского заказника выпущено около 4500 широкопалых раков.

Также в рамках соглашения в Кингисеппском районе проходит второй цикл программы «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность», реализуемой благотворительным фондом при поддержке компании Nord Stream 2. Победителями первого этапа стали 27 проектов, среди которых — проекты по расчистке природных территорий от свалок, раздельному сбору мусора, по расширению возможностей для людей с инвалидностью и другие.

Продолжается активная подготовка к созданию реабилитационного центра для детей с церебральным параличом и другими нарушениями двигательных функций на базе Кингисеппской межрайонной больницы им. П. Н. Прохорова.

«По всем направлениям, связанным с природными ресурсами и социальной сферой, мы движемся согласованно. Все обязательства нашим партнером выполняются, — подчеркнул заместитель председателя правительства по социальным вопросам Николай Емельянов. — Ленинградская область в лице компании Nord Stream 2 получила надежного партнера экологических и социальных инициатив. Мы продолжаем работу, чтобы достигнуть реализации всех пунктов нашего соглашения».

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