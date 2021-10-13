Москва, , 09:20 — REGNUM Новую встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19 провели Россия и Евросоюз. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Вакцинация dfuhlert

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Уточняется, что РФ и ЕС продолжают переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации.

«Состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза. В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что в сентябре российский Минздрав направил в ЕС документы, которые были запрошены европейской стороной во время прошлой встречи.

«Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан России на территории ЕС и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу продолжатся», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что перед тем, как записаться на ревакцинацию от коронавирусной инфекции, гражданам стоит изучить противопоказания, а также учитывать общее состояние здоровья.