Благовещенск, 13 октября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Введение новых противоэпидемических мер, в числе которых вход в места массового скопления людей только по QR-кодам, подписал глава региона Василий Орлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 октября в пресс-службе правительства региона. Правила распространяются только на амурчан старше 18 лет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Теперь для того, чтобы попасть в столовые, кафе, рестораны, музеи, спортивные учреждения, кинотеатры, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки, необходимо иметь при себе результат ПЦР-теста, документ о вакцинации либо выздоровлении после COVID-19 не более, чем полгода назад. С 18 октября пускать без QR-кодов не будут только в организации общественного питания, с 1 ноября — во все остальные перечисленные в указе места массового скопления людей. Эти учреждения должны заполняться не более, чем на 75%.

Предъявить QR-код можно как с телефона, так и на бумаге.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области не считают действенной мерой против распространения COVID-19 введение QR-кодов для посещения заведений общественного питания, кинотеатров, фитнес-клубов и других мест массового скопления людей. Амурчане возмущены, многие увидели в этих ограничениях принуждение к вакцинации.