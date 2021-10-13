Салехард, 13 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. На Ямале директор управляющей компании ООО «НадымЖилКомСервис» подозревается в сокрытии налогов и преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Следствием установлено, что в период 2016 — 2017 годов директор ООО «НадымЖилКомСервис», зная о наличии у предприятия ликвидного имущества, а также долгов по уплате обязательных налоговых платежей, заключал сделки по отчуждению имущества организации. Кроме того, он не принял меры по взысканию дебиторской задолженности, которая могла бы покрыть долги по кредитам и уплате обязательных платежей.

Решением Арбитражного суда ЯНАО коммерческая организация признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство. Следственные органы в свою очередь подозревают директора ООО «НадымЖилКомСервис» в преднамеренном банкротстве предприятия.