Волгоград, 13 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Меру пресечения в отношении мужчины, подозреваемого в стрельбе из ружья в подростков, избрал Краснооктябрьский районный суд Волгограда, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Ружье

По данным следствия, 6 октября волгоградец вышел из своего дома и устроил конфликт с двумя подростками 2007 года рождения. Мужчине не понравилось, что школьники громко разговаривали на улице, он ударил одного мальчика по лицу. После этого 53-летний подозреваемый вернулся в дом, взял ружьё и снова вышел к подросткам. Школьники, увидев оружие, стали убегать, мужчина не менее двух раз выстрелили в них. Ранение голени, бедра и стопы получил третий подросток, шедший навстречу убегающим. Волгоградец с места происшествия скрылся.

Раненого школьника госпитализировали, а подозреваемого задержали на следующий день. Следствие просило заключить мужчину под стражу, защита настаивала на домашнем аресте.

Постановлением Краснооктябрьского районного суда Волгограда мужчину отправили под стражу до 7 декабря 2021 года. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.