Москва, 13 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Москве 13 октября ожидается до 12 градусов тепла, сообщает центр «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Облачность в Москве

По прогнозу синеоптиков, ситуация в Московском регионе «обусловится влиянием фронтальной системы, связывающей атлантический и балканский циклоны».

При этом небо нахмурится, начнётся дождь, а воздух окажется на несколько градусов выше нормы.

В столице воздух прогреется до 12 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 13 градусов. Скорость ветра будет достигать восемь метров в секунду.