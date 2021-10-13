Саратов, 13 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 374 новых случая заражения коронавирусом, выписались по выздоровлении 299 пациентов. Об этом 13 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Из числа новых инфицированных пневмония диагностирована у 190 пациентов, с признаками ОРВИ — 182 человека, у двоих — бессимптомное течение заболевания. Всего зарегистрировали 93 210 случаев заражения. Выздоровел с начала наблюдения 84 151 человек.

Наибольшее количество заболевших за минувший день подтвердили в Саратове — 142 случая, остальные — в других районах области. Среди инфицированных преобладают жители в возрасте старше 60 лет — 106 человек, до 20 лет — 44 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области заболеваемость COVID-19 среди привитых меньше в 7,2 раза, чем у не привитых, в том числе среди лиц старше 65 лет — в 7,9 раз.

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