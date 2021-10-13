Пекин, 13 октября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. Моторная линейка нового кроссовера Geely KX11 (в Китае известен под названием Xingyue L) пополнится гибридной установкой. Об этом сообщает издание Autohome.

Geely Geely Xingyue L

Отмечается, что гибридная версия KX11 уже сертифицирована в Китае. Гибридная установка GHS 2.0 состоит из бензинового двигателя на 1,5 л и электромотора. Общая производительность установки составляет 258 л. с.

Стоит отметить, что такой же гибридной установкой оснащаются модели Lynk & Co, а также кроссовер Xingyue, который в России реализуется под наименованием Tugella.

Представленный недавно в Китае кроссовер Geely Xingyue L оснащается турбированным бензиновым мотором на 2,0 л с отдачей 218 и 238 л. с. Версия с передним приводом идёт в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией, а полноприводная — с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.

Ранее на авторынке России был представлен новый кроссовер Geely Atlas Pro, оснащенный технологией MHEV («мягкий гибрид»).

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