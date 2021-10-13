Уфа, 13 октября, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Несколько десятков человек не смогли уехать с Южного автовокзала Уфы в другие города Башкирии из-за введения в регионе новых ограничений для не привитых от COVID-19 граждан. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пассажир в маске

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Сообщается, что кассиры вынуждены были отказывать в продаже билетов некоторым пассажирам из-за вступивших в силу с 12 октября новых ограничений.

Так, согласно указу главы Башкирии, с 12 октября 2021 года в республике начали действовать новые требования перевозки пассажиров.

С этого дня продажа билетов на рейсы междугородних автобусов, а также на пригородный поезд «Орлан» осуществляются лишь при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенном в течение шести месяцев заболевании COVID-19, либо справки об отрицательном результате ПЦР теста (действительно в течение трех суток со дня выдачи).

Отмечается, что вышеназванные документы у пассажиров будут проверять два раза: при покупке билета и перед посадкой.

«Антиковидная мера стала ответом властей на снижение темпов вакцинации против COVID-19 в последний месяц», — говорится в сообщении пресс-службы.

12 октября сотрудники минтранса региона проверили соблюдение данного указа главы республики на вокзалах в Уфе.

Отмечается, что несмотря на то, что вокзалы города прошли проверку, расслабляться еще рано.

«С текущей недели к проверкам присоединятся контрольное управление главы Башкирии и общественные организации», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разъяснили правила допуска в торговые центры.