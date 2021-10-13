Санкт-Петербург, 13 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, курирующая, в том числе, образовательную сферу, на своей странице в соцсети 13 октября прокомментировала волну ложных слухов о якобы готовящихся вооруженных нападениях на школы и колледжи. Чиновница увидела в этой истории «хорошую» сторону.

Edu.gov.ru Ирина Потехина

По данным СМИ, в Петербурге в родительских чатах и форумах несколько дней назад распространились ложные слухи об угрозе для учащихся разных учебных заведений. Никаких фактических оснований под собой эти слухи не имели, правоохранители в настоящее время выясняют источники распространения этих лживых сведений.

Ирина Потехина утверждает, что слухи возникли не в Петербурге, а пришли в город из других регионов.

«В воскресенье по колледжам разных городов вдруг прокатилась «новость»: осторожно, стреляют! Кто-то от кого-то услышал — передал другу, соседу по парте, преподавателю… Ко вторнику волна добралась до Петербурга. После стрельбы в Керчи, Казани, Перми у всех у нас сейчас реакция одна: это может оказаться правдой», — написала чиновница Смольного. Она отметила, что педагогов, психологов и правоохранителей по всему миру волнует вопрос о том, как не поддаваться на фейки, «не паниковать от очередной провокации», но в то же время сохранять необходимую бдительность, чтобы вовремя заметить реальную опасность. По словам Потехиной, специалисты «сообща вырабатывают правила поведения в угрожающих ситуациях», а полицейские «проверяют любую подозрительную информацию, даже если по факту она оказывается чьей-то плохой шуткой».«Но есть и хорошие новости: каждая подобная волна оттачивает профессионализм силовых структур. И в каждом городе — после тщательной проверки — «новость» была опровергнута. В том числе — в Петербурге», — резюмировала вице-губернатор Санкт-Петербурга.