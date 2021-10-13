Баку, 13 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. На трассе Баку — аэропорт грузовой автомобиль 13 октября врезался в автобус с пассажирами. Об этом сообщает агентство Trend со ссылкой на Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи.

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По предварительным данным, в аварии погибли пять человек. Госпитализировали 21 человека с травмами различной степени тяжести, в том числе 11 мужчин и десять женщин. Данные о пострадавших и погибших уточняются.

Сообщается, что автобус от столкновения с грузовиком перевернулся. По данному инциденту возбуждено уголовное дело. По версии следователей, ДТП произошло из-за того, водитель заснул за рулём. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

В Госслужбе автотранспорта Азербайджана сообщили агентству Report, что попавший в аварию грузовик якобы занимался незаконными перевозками.