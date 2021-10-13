Манила, 13 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Девять человек пропали без вести и как минимум 13 человек стали жертвами тропического шторма Kompasu («Компасу»), бушующего на севере Филиппин. Об этом 13 октября сообщает агентство «Синьхуа».

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По данным филиппинского управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий, больше других от воздействия тропического шторма пострадала провинция Палаван на крупнейшем филиппинском острове Лусон. «Компасу» вызвал наводнения и оползни, жертвами которых стали 13 человек, ещё девять числятся пропавшими без вести.

Властями из попавших под удар стихии регионов были эвакуированы две тысячи человек. В провинции Палаван затопило семь населённых пунктов. Ущерб, нанесённый штормом экономике страны, предварительно оценивается почти в $10 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщало об родном погибшем в Гонконге в результате удара тропического шторма «Компасу», зародившегося в Тихом океане.