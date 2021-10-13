Якутск, 13 октября, 2021, 09:09 — ИА Регнум. Надзорными органами зафиксированы ещё два инцидента при совершении рейсов авиакомпании «Якутия». Пилоты не учитывали важные требования безопасности, нарушение которых могло привести к трагедии, написал телеграм-канал 14News.

E233renmei Самолет авиакомпании «Якутия»

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Одно нарушение зафиксировано 27 сентября, когда самолёт авиакомпании «Якутия» приземлялся при слишком сильном попутном ветре. Допустимая скорость воздушных потоков была на 1,6 м/с выше безопасной, воздушному судну могло не хватить взлётно-посадочной полосы для остановки.

Второй инцидент произошёл 8 октября. Тогда скорость полёта самолёта «Якутии» с закрылками в положении 15 градусов была больше допустимой.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего.