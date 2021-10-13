Москва, 13 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Загруженные на портал mos.ru фотографии пользователей будут передаваться в систему распознавания лиц, используемую полицией. Об этом 13 октября сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

Издание ссылается на опубликованный на портале госуслуг контракт, заключенный между ГКУ «Информационный город» департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы и компанией «Брайт софт». Подрядчик должен провести работы по развитию портала mos.ru, в частности внедрить опцию сохранения «эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве».

Также компании нужно обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей. Сумма контракта составляет 236 млн рублей.

СМИ поясняет, что ЕЦХД обрабатывает данные с камер видеонаблюдения, которые подключены к системе распознавания лиц. При этом через ПАРСИВ сотрудники полиции подключаются к городской системе, чтобы искать преступников. При этом портал mos.ru интегрирован с рядом других городских сервисов.