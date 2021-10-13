Во Владивостоке за ночь сгорело несколько автомобилей
Владивосток, 13 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В ночь на 13 октября во Владивостоке на улице Адмирала Горшкова горели автомобили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС РФ по Приморью.
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Пожар
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На момент прибытия пожарных полностью сгорел один автомобиль, две машины обгорели частично, ещё у двух оплавились капоты.
Общая площадь горения составила 30 кв. метров. Пострадавших нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 сентября во Владивостоке сгорели три автомобиля.