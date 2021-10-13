Южно-Сахалинск, 13 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. На Сахалине в лесу в районе посёлка Шахтерск найдено тело 58-летнего местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в областном СУ СКР.

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На месте происшествия следов, указывающих на совершение в отношении мужчины преступления, не обнаружено. Организована проверка для установления причин смерти. Тело сахалинца направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине около жилого дома по улице Школьной в Холмске обнаружен труп мужчины.