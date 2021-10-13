Анкара, , 09:01 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетила Турцию для обсуждения сотрудничества в оборонной сфере, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Prayitno

«В последние годы оборонные связи между двумя странами продолжали развиваться», — заявила глава МИД Индонезии.

Индонезия и Турция также завершают работу над соглашением о сотрудничестве в области обороны.

«Одно из направлений сотрудничества, которое имеет большой потенциал и которое продолжает поощряться, — это совместное развитие оборонной промышленности, включая совместную разработку самолетов и танков», — заявила Ретно Марсуди.

В целях укрепления сотрудничества в сфере обороны страны также начали обсуждать новый механизм консультаций. Новый механизм включает соглашение о проведении ежегодных встреч представителей оборонной промышленности.

Ретно Марсуди вместе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обсудили региональные и глобальные вопросы. Стороны активно поощряют решение проблемы беженцев рохинджа.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Турция сотрудничают в области взаимного признания сертификата о вакцинации.

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