Оренбург, 13 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области за первое полугодие 2021 года прокуратура направила в суды 217 исков с требованием обеспечить жильем детей-сирот. Рассмотрено и удовлетворено 161 исковое заявление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Pixabay.com Суд

Стоит отметить, в 2020 году на квартиры для выпускников детских выделялось 776 млн рублей, из них 674 млн рублей — из областного бюджета, остальные — из федерального. Этих средств хватало на 647 жилых помещений.

Напомним, в конце 2019 года прокуратура заявила о том, что Оренбург не смог полностью освоить вылепленные на жилье для сирот финансы. В результате 69 человек остались без квартир.