Манила, 13 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Из-за тропического шторма «Компасу», который проходит по северной части Филиппин, погибли 13 человек. Об этом 13 октября сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны.

Ураган

Отмечается, что тропический шторм стал причиной наводнений и оползней в провинции Палаван на самом крупном острове Филиппин Лусон, и в других регионах страны.

Также указывается, что в провинции Палаван в настоящее время затоплено семь деревень и добавляется, что властями из-за разгула стихии было эвакуировано около 2 тыс. человек. Кроме того, уточняется, что, согласно предварительным данным, ущерб экономике регионов составил почти $10 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что один человек погиб, пятеро пострадали при обрушении на Гонконг 18-го в этом сезоне тихоокеанского тайфуна «Компасу».