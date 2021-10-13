Екатеринбург, 13 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге троим гражданам предъявлено обвинение в совершении преступлений в отношении несовершеннолетних девушек. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Ashely Moreno Арест

В поле зрения правоохранителей оказались мужчины 1985, 1993 и 2001 года рождения. Им вменяют изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Следователи считают, что 8 октября в квартире одного из домов в Екатеринбурге жертвами их посягательств стали три девочки-подростка. Все трое фигурантов арестованы.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу уточнили, что информация о преступлениях поступила в полицию 9 октября. С заявлением обратилась мать одной из девушек.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление совершили мужчины, приехавшие из Троицка Челябинской области. Со школьницами один из них познакомился возле одной из школ.