Владивосток, 13 октября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего мужчины. Его обвиняют в смерти двоих детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

23.mchs.gov.ru На пожаре

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Трагедия случилась 2 марта — молодая пара находилась в квартире дома на 21-м этаже по улице Нейбута во Владивостоке, готовила на ужин куриные крылья во фритюре. Девушка поставила на варочную плиту кастрюлю с подсолнечным маслом, сильно его перегрела и оно воспламенилось.

Желая потушить огонь, парень вылил на горевшее подсолнечное масло воду, и пламя вспыхнуло ещё сильнее, распространившись на натяжной потолок.

Из квартиры стали распространяться газообразные продукты горения. Они проникли через неплотности и щели соседней квартиры, где в этот момент находились дети шести и десяти лет. Угарный газ вызвал отравление и дети скончались в машине скорой помощи. В квартире они были без взрослых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени при пожаре в одной из квартир дома на ул. Николая Гондатти пострадали трое малолетних детей.