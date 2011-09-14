Тирана, 13 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. Сборная Польши одержала победу над командой Албании в матче отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Встреча прошла завершилась со счётом 1:0.

Польша

Единственный гол в матче забил нападающий польской команды Кароль Свидерски на 77-й минуте.

На сегодняшний день сборная Польши занимает второе место в группе I с 17 очками. На первом месте идёт сборная Англии, у которой 20 очков. Албания занимает третье место с 15 очками.

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