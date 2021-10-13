Саратов, 13 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Саратовской области заболеваемость COVID-19 среди привитых меньше в 7,2 раза, чем у не привитых, в том числе среди лиц старше 65 лет — в 7,9 раз. Об этом сообщает региональный минздрав.

Сdc.gov Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отмечает невысокие темпы вакцинации, при том, что в регионе развернули 99 стационарных и 20 мобильных прививочных пунктов.

На стационарном лечение по состоянию на 12 октября находились 4,5 тыс. человек. В 24 больницах развернута 4751 койка. Это максимальное количество за все время пандемии.

Губернатор подчеркнул, что число вызовов врачей на дом зашкаливает, медики работают до поздней ночи.

«Задача — закрепить за каждым врачом машину, чтобы сэкономить время и силы», — поручил глава региона.

Облминздраву необходимо подготовить предложения по обеспечению всех поликлиник дополнительным транспортом. Предприятиям предложено оказывать посильную помощь медорганизациям.

«Коллективы больниц и поликлиник почти два года борются с пандемией, спасают жизни. Они — герои сегодняшнего дня. Самое главное — акт доброй воли со стороны работодателей, их коммуникации с руководителями медучреждений на предмет необходимой поддержки», — добавил Радаев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области повторную вакцинацию первым компонентом антиковидных вакцин прошли 24 848 жителей, завершили ревакцинацию 4024 человека.

Читайте также: В Саратовской области от COVID-19 вакцинированы более 720 тыс. человек