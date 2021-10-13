Москва, 13 октября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Экипаж МКС поужинал в американском модуле станции вместе с российским режиссёром Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд. Об этом командир станции француз Тома Песке написал в Twitter.

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«Ужин со всеми. Включая вновь прилетевших к нам Антона (Шкаплерова), Клима и Юлию. Великолепно услышать новые рассказы спустя пять месяцев», — написал он, прикрепив совместную фотографию из американского модуля Unity.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября к МКС причалил корабль «Союз МС-19» с режиссёром Шипенко и актрисой Пересильд. Съёмочная группа пробудет на орбитальной станции до 17 октября.

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