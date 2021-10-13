Брюссель, 13 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Компания Ford представила в Европе новый компактвэн Tourneo Connect. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ford Ford Tourneo Connect

Ford Tourneo Connect будет представлен с двумя вариантами длины с грузовым отсеком на 2,6 и 3,1 кубометра соответственно.

Экстерьер Tourneo Connect похож на Volkswagen Caddy. Однако новинка имеет иную заднюю дверь и полностью новую переднюю часть с оригинальными фарами, новый бампер и крышку капота.

Интерьер Ford Tourneo Connect напоминает салон Caddy. Отличия заключаются только в форме верхней части передней панели и некоторых деталях. В зависимости от версии компактвэн получил тачскрин мультимедийной системы на 8,25 или 10 дюймов.

Под капотом новинки стоит бензиновый турбомотор EcoBoost объёмом 1,5 л мощностью 114 л. с. Кроме того, в моторную линейку модели входит турбированный двигатель EcoBlue на 2,0 л EcoBlue с отдачей 102 и 122 л. с.

Менее мощный дизельный мотор идёт в паре с шестиступенчатой «механикой», а все остальные «движки» сочетаются с механической трансмиссией или с семискоростным «роботом» PowerShift. Модель представлена в переднеприводной и полноприводной версиях.

Новый Ford Tourneo Connect будет доступен для заказа на европейских рынках в начале 2022 года, а его поставки клиентам начнутся весной.

Напомним, компания Ford планирует представить в Китае до конца 2021 года новую версию Equator под названием Sport.

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