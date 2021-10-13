Посёлок городского типа Чернышевск, Забайкальский край, 13 октября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Чернышевском районе Забайкалья вынесен приговор по резонансному ДТП с гибелью несовершеннолетнего пешехода. Подробности сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мотоцикл

По версии следствия, 11 июля 2020 г. мужчина управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения. Передвигаясь по улице п. Аксеново-Зиловское, он совершил наезд на пешехода — 16-летнюю девушку, передвигающуюся по правилам дорожного движения по краю проезжей части.

В результате ДТП она получила опасные для жизни тяжкие телесные повреждения, от которых скончалась в больнице. В судебном заседании подсудимый вину признал частично, пояснив, что был трезвым, а спиртное употребил уже после происшествия. Сторона обвинения представила суду совокупность доказательств, опровергающих эту позицию. Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, а также лишил права управлять транспортными средствами на два года шесть месяцев.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого по 700 тыс. рублей в пользу каждого из родителей погибшей в счет возмещения морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сретенском районе Забайкалья за смертельное ДТП будут судить 43-летнего местного жителя, который 24 февраля 2021 года управляя автомобилем Toyota Vitz, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на двух 16-летних учащихся профессионального образовательного учреждения, которые шли по обочине дороги с учебы.

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